Ukraina luure tõrjub kuuldusi võimalikust rünnakust Valgevene suunalt

«Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsus teatab, et selline info ei vasta tegelikkusele. Selle infoerioperatsiooni eesmärk on provotseerida Ukrainat paiskama märkimisväärse osa vägedest Valgevene piirile, et nõrgestada relvajõudude pealetungipotentsiaali Ukraina ida- ja lõunaosas, ja kaudselt näidata valgevenelaste meie riigi väidetavat kavatsust rünnata Valgevene territooriumi, provotseerides sellega valgevenelasi astuma sõtta,» lisatakse teates.