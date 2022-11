IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Vene mobilisatsiooni ainuke mõju on ajaraiskamine

Zaporižžja rindel on ukrainlased teinud paar prisket laskemoona põrutust Vassõljivkast lõunas ja Tokmakist kagus. Kas siis moonalaod või okupantide koondumisalad koos tehnikaga. HIMARS nuhtles Tšaplinka lennuvälja ja Skadovski ümbrust. Need lasevad enamasti luuratud sihtmärke.

Kokku on ukrainlased teinud 9 õhulööki, lisaks kolm lööki õhutõrje pihta. Raketiväed tabasid 5 okupantide koondumisala ja ühe juhtimispunkti. Plahvatusi oli Armjanskis Krimmi poolsaare sisseisõidul, mis on HIMARSI laskekauguse piiril ja mille evakueerimist okupandid enne eitasid.

Kiievi olukord elektriga on selline, et 30 protsenti tarbimisvajadusest on tagatud. See tähendab 4 tundi elektrivooluga ja 8 tundi ilma. Raketirünnakute järel soovivad 86 protsenti ukrainlastest okupantide väljapeksmist ja 10 protsenti peavad võimalikuks läbirääkimisi. Kaitsetahet need raketid ei vähenda.