Saksa valitsus asub kodakondsuse omandamist lihtsustama

Kantsler Olaf Scholz ütles täna videoläkituses, et Saksamaast on saanud juba ammu paljude jaoks «lootuste riik» ja on hea, kui riigis juurdunud inimesed otsustavad võtta kodakondsuse.

Siseministeerium teatas eile, et seaduseelnõu mustand on sama hästi kui valmis.

Eelmise aasta koalitsioonileppes tehti ettepanek, et viis aastat Saksamaal elanud inimestel oleks õigus taotleda kodakondsust, ja «erakordsete intergratsioonisaavutuste» korral oleks see aeg kolm aastat. Praegu kehtivates seadustes on need tärminid vastavalt kaheksa ja kuus aastat.