Sloveenia valitsuspartei lahkub Muski tõttu Twitterist

Janša on suur Twitteri kasutaja, tal on kahe miljoni elanikuga Sloveenias üle 100 000 jälgija. Peaminisitrina kasutas ta platvormi kriitikute ja meedia ründamiseks.

Golob lubas, et loobub «nobedate näppude ahvatluse» vältimiseks Twitteri kasutamisest.

GS, millel on parlamendi 90 kohast 41, teatas, et erakonna Twitteri konto oli tehniliste probleemide tõttu kolm nädalat blokeeritud ning selle aja jooksul avastati, et kodanikega suhtlemiseks ei olegi seda vaja.