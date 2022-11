Ekvatoriaal-Guinea president võitis kuuenda seitsmeaastase ametiaja

80-aastane Obiang, kes haaras võimu 1979. aasta riigipöördega, on maailma kõige kauem valitsenud riigipea, kui monarhid välja arvata. Ametlikult pole teda kunagi tagasi valitud alla 93 protsendise toetusega.

Valimiskomisjoni juht Faustino Ndong Esono Eyang kinnitas, et Obiang teenib kõrgeimal ametikohal veel seitse aastat. Komisjoni teatel oli valimisaktiivsus 98 protsenti.

Selline ülekaalukas edu naftarikkas ja autoritaarses Kesk-Aafrika riigis, kus poliitiline opositsioon on äärmiselt nõrk, oli laialdaselt oodatud.

«Hääletuse lõplikud tulemused on taas kord meie kasuks,» kirjutas Obiangi poeg, asepresident Teodoro Nguema Obiang Mangue Twitteris.

«Me tõestame jätkuvalt, et oleme suurepärane erakond.»

Obiang on valitsenud Ekvatoriaal-Guinead enam kui 43 aastat pärast oma onu Francisco Macias Nguema kukutamist, kes seejärel ka hukati mahalaskmise läbi.

Obiang on alles teine ​​​​president Ekvatoriaal-Guineas, mis iseseisvus 1968. aastal pea kaks sajandit valitsenud koloniaalvõimust Hispaaniast.

Sahara-tagustest riikidest on see rikkuselt ühe elaniku kohta kolmas, kuid jõukus on koondunud vaid üksikute perede kätte.