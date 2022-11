Mõned tähelepanekud viimasest käigust Donbassi rindele. Tähelepanekud teemadel, millest sõjareportaažides väga palju ei räägita: Ukraina vabatahtlikest, kes rindel keelduvad sõdimisest, vangide võtmisest/mitte võtmisest ja ukrainlaste kaotustest. Kogu järgnev jutt põhineb jutuajamistel Ukraina sõjaväelastega ning pole võib olla nii meeldiv, kui oleme harjunud lugema. Minu jaoks näitab see kõik praeguse sõja ääretut julmust.

Meedias on palju juttu olnud, kuidas Vene armees on üksjagu neid, kes keelduvad sõdimast. Eelkõige on keeldujaid muidugi sügisel mobilisatsiooni alla sattunute seas. Venemaal antakse nad kohtu alla ning nad saavad sõdimisest keeldumise eest päris pikki vanglakaristusi.