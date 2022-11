PIIRSALU JA PROZES UKRAINAS ⟩ Poeg, isa ja onu – sugulased sõdivad koos Venemaa vastu

«Muidugi on koos parem teenida, sest me saame alati üksteist toetada,» ütles Viktor Vergun (48). «Saame üksteise eest hoolitseda kui vaja,» lisas tema vend Leonid (37). Viktori poeg Volodõmõr (22) aga kinnitas: «Ei ole üldse raske isa ja onuga koos teenida. Vastupidi, äge. Pealegi ma pole nende alluv.»

Kui Viktor ja Leonid on remondiüksuses iga päev ninapidi koos, siis Volodõmõr sõdib seal, kuhu tema patarei liigub. «Kaks korda nädalas näeme kindlasti kõik koos,» rääkis Volodõmõr. «Mul on tihti vaja midagi siia remonti tuua. Poisid saadavad alati mind, sest teavad, et siis saan isa ja onu näha.»

«Kui poeg on eemal, siis ma muidugi närveerin rohkem,» tunnistas isa Viktor. «Loomulikult olen ma tema üle uhke [et ta sõdib], aga iga isa muretseks.» Viktoril on kodus veel kaks väiksemat last. Vend Leonidi ootavad kodus samuti kaks väikest last.