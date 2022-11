Eriolukorras Ischia saarel jätkuvad maalihkeohvrite otsingud

Laupäeval saadi kätte üks surnukeha, kuid sadamalinnas Casamicciolas on endiselt kadunud 11 inimest, nende hulgas kaks lastega perekonda.

Osa linnast mattis laupäeval enda alla muda ja pinnas, mis on tuletõrjujate sõnul kohati kuue meetri paksune.

«Pori ja vett on kõik kohad täis,» ütles tuletõrje pressiesindaja Luca Cari telekanalile RAI. «Meie meeskonnad otsivad lootusega, ehkki see on väga raske.»