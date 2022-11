Riigimeedia: São Tomé ja Príncipe nurjunud putšis tapeti neli inimest

Anonüümselt AFP-ga kõnelenud naissoost kohalik elanik ütles, et kuulis «automaatide ja raskerelvade tärinat, aga ka plahvatusi, armee peakorteri siseruumidest kahe tunni kestel» riigi pealinnas São Tomés.

Videosõnumis, mille õigsust kinnitas ja mille saatis AFP-le peaministri pressiteenistus, on näha laua taga istuvat Trovoadat, kes ütleb, et tahab «rahustada» elanikkonda ja «rahvusvahelist kogukonda».

Trovoada ütles algselt, et üks sõdur on võetud pantvangi ja ta on haavatud, ent ta suudab taastuda mõne päevaga.