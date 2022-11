Pandeemiajärgse taastekava kohaselt on Ungaril õigus 5,8 miljardile eurole toetusele ning lisaks loodab Budapest pääseda ligi 7,5 miljardile eurole, mis peaks tulema ELi eelarvest, kuid on õigusriigi probleemide tõttu külmutatud. Raha saamiseks on Orbáni valitsus esitanud 17 meetmest koosneva plaani korruptsiooni vähendamiseks ja kohtunikkonna sõltumatuse parandamiseks.

Ungari valitsus on lubanud viia ellu hulga reforme, täites nii tingimused, mis Euroopa Komisjon on seadnud taasterahastule ligipääsu saamiseks. Kui siiras on teie hinnangul valitsuse reformiplaan ja kas esitatud ettepanekud parandaksid õigusriigi olukorda Ungaris?

Praegu on meil ajalooline võimalus pidurdada demokraatia allakäiku liikmesmaades või seda isegi tagasi pöörata. Õigusriigi põhimõtte ennetav mehhanism on ajalooline tööriist, mille eest meie fraktsioon Uuenev Euroopa võitles väga kõvasti ning mida lõpuks nüüd rakendatakse. Nii et on hädatarvilik seda õigesti teha. Ma kardan aga, et komisjon pole seda seni õigesti teinud.