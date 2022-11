Kanada avaldas oma uue Aasia ja Vaikse ookeani regiooni strateegia

Plaan on suunatud ka vähendama Hiinaga seotud võimalikke riske.

Peaminister Justin Trudeau valitsuse strateegia põhineb viiel peamisel suunal - rahu ja julgeoleku edendamine, seal hulgas sõjalaeva saatmine regiooni, kaubanduse ja investeeringute tugevdamine, «feministliku rahvusvahelise abi» suurendamine, kestliku taristu rahastamine ning diplomaatilise kohaloleku suurendamine.

«India ja Vaikse ookeani tulevik on meie tulevik, meil on mängida roll selle kujundamisel. Et seda teha, peame olema tõeline, usaldusväärne partner,» ütles välisminister Melanie Joly avalduses, tutvustades plaani.

Tema sõnul saadab uus strateegia «regioonile selge sõnumi, et Kanada on siin, ja et nad saavad usaldada, et oleme siin, et jääda».

Intervjuus prantsuskeelses päevalehes La Presse ütles Joly, et saadetud sõnum on suunatud eriti Pekingile, millega Ottawal pole just parimad suhted.

«See on põhimõtteline probleem, et Hiina ei austa praegu rahvusvahelisi norme ja püüab neid muuta või tõlgendada enda huvides,» ütles ta ajalehele.

Kuigi ta ütles, et valitsus ei lähe nii kaugele, et soovitada Kanada firmadel Hiinas mitte äri teha, märkis Joly: «Minu ülesanne on selgitada riski. Ja ma ütlen, et on geopoliitiline risk teha äri Hiinas.»

Valitsuse strateegia «esitab kõikehõlmava teekaardi süvendamaks meie seotust India ja Vaikse ookeani regiooniga järgmisel aastakümnel, suurendades meie panust piirkondlikku rahusse ja julgeolekusse».