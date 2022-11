Austraalia langetas esmakordselt alates 2014. aastast terroriohu taset

«See ei tähenda, et oht on kadunud,» rõhutas ta.

«On endiselt usutav, et keegi sureb Austraalias terroristi käe läbi järgmise 12 kuu jooksul,» lisas Burgess, kes on Austraalia julgeoleku- ja luureorganisatsiooni (ASIO) peadirektor.

Alates 2014. aastast, mil ohutase tõsteti «võimalikult tõenäoliseks», on Austraalias aset leidnud 11 terrorirünnakut ja veel 21 vandenõud on nurjatud.

Burgess hoiatas, et on peaaegu kindel, et ohutase tõuseb uuesti. See ei pea tingimata olema terrorirünnaku tulemus, vaid seda võidakse tõsta seoses üldise julgeolekuhinnanguga, mis võtab arvesse ka üksikult tegutsevad isikud.