NATO kavatseb korrata Ukrainale antud lubadust

«NATO tervitab Ukraina ja Gruusia euroatlandi püüdlusi. Leppisime täna kokku, et need riigid saavad NATO liitlaseks,» märkisid riigijuhid 2008. aasta tippkohtumisel avalduses. Tippkohtumisel osalenud Vene president Vladimir Putin nimetas otsust «otseseks ohuks» Vene julgeolekule. Neli kuud hiljem tungisid Vene väed Gruusiasse.

Osa eksperte peab Bukaresti otsust suureks veaks, mille tõttu Venemaa tundis end aina laieneva NATO poolt nurka surutuna. Allianss on omalt poolt kinnitanud, et ei survesta riike ühinema ning et osa riike on soovinud liituda kaitseks Venemaa eest, nagu teevad praegu Soome ja Rootsi.

Viimastel aastatel on NATO-ga liitunud Põhja-Makedoonia ja Montenegro. «Sellega oleme näidanud, et NATO uks on avatud ning et liikmesuse otsustavad liitlased ja kandidaatriigid. See on ka sõnum Ukrainale,» ütles Stoltenberg.