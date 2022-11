Europol: politsei purustas Dubais ja Euroopas kokaiini «superkartelli»

Euroopa Liidu politseiameti teatel on Dubais vahistatud «suure väärtusega» kahtlusalustest kaks seotud Hollandi, kaks Hispaania ja kaks Prantsusmaaga.

«Üks Hollandi kahtlusalustest on iseäranis suur kala,» ütles tundmatuks jääda soovinud Europoli allikas.

Hollandi prokuratuur teatas, et taotleb Araabia Ühendemiraatidelt kahtlusaluste väljaandmist. Prokuratuur lisas, et tegemist on tõsiste kriminaalkuritegudega, mis puudutavad rahvusvahelist uimastikaubandust, mida korraldati peamiselt Lõuna-Ameerikast Antwerpeni ja Rotterdami sadamate kaudu.