Saksa vabad demokraadid tahavad kodakondsusreformile pidurit

Kantsler Olaf Scholz ja tema Sotsiaaldemokraatlikku Parteisse kuuluv siseminister Nancy Fäser on andnud viimastel päevadel märku, et soovivad kodakondsuse saamise reeglite liberaliseerimisega kiiresti edasi liikuda. Kodakondsuse saamise lihtsustamine on üks osa reformidest, milles Scholzi kolmepoolne koalitsioon aasta eest võimule tulles kokku leppis.

Vabade demokraatide juhtivad parlamendiliikmed viitavad aga koalitsioonileppe lubadusele ebaseaduslikku rännet tõhusalt vähendada ja väidavad, et selles osas on ära tehtud liiga vähe.

Vabade demokraatide peasekretär Bijan Djir-Sarai ütles esmaspäeval ajalehele Rheinische Post, et praegu «ei ole kodakondsusseaduse lihtsustamiseks õige hetk. Seni ei ole repatrieerimisel ja võitlusel ebaseadusliku rändega edu olnud.» Djir-Sarai lisas, et koalitsioon ei saa «astuda teist sammu enne esimest».

Parlamendi kaitsekomitee juht vabade demokraatide liige Marie-Agnes Strack-Zimmermann möönis, et pikka aega Saksamaal elanud ja töötanud inimeste kiirem lõimimine on õige.