Ukraina sõda suurendab keemiarelvade kasutamise ohtu

Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon (OPCW) jälgib hoolikalt olukorda Ukrainas, ütles ühenduse juht Arias iga-aastasel kohtumisel. «Olukord Ukrainas on taas suurendanud tegelikku ohtu, mida kujutavad endast massihävitusrelvad, sealhulgas keemiarelvad,» ütles Arias Haagis kohtumisel.

Ta lisas, et pinged on jõudnud punkti, kus ei saa lihtsalt niisama eirata rahvusvahelise kogukonna ühtsust võitluses üleilmsete väljakutsete vastu, mis puudutavad rahvusvahelist julgeolekut ja rahu.

Rahvusvahelised relvitustamisega tegelevad organisatsioonid, nagu ka Nobeli rahupreemia pälvinud OPCW, on nüüd muutunud vastasseisu ja lahkarvamuste paikadeks, kurtis Arias.

Ähvardusi ja väiteid tuuma-, keemia- ja bioloogiliste relvade võimalikust kasutusest on olnud käibel pärast täiemahulise sõja algust Ukrainas selle aasta veebruaris, ent esialgu ei ole tõendeid, nagu oleks neid kasutatud.

Arias meenutas Venemaale ja Ukrainale, et nad on 193 riigi seas, mis on «pühalikult ja vabatahtlikult lubanud mitte kunagi mitte ühelgi tingimusel... kasutada keemiarelva».