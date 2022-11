NATO-sse pürgivad Soome ja Rootsi jätkavad Türgi vastuseisu murdmist

«Kohtume homme Bukarestis kolmepoolses formaadis Rootsi ja Soome välisministriga,» ütles Çavuşoğlu eratelekanali NTV teatel. «Protsess edeneb positiivselt, kuid astuda on veel samme. Tegelikult on Rootsi see riik, kes peab astuma rohkem samme.»

Rootsi uus peaminister Ulf Kristersson kohtus novembri algul Ankaras Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga. Enne Kristerssoni visiiti ütles Istanbulis Çavuşoğlu ja Erdoğaniga kohtunud NATO peasekretär Jens Stoltenberg, et Rootsi ja Soome on valmis lahendama koostöös Türgiga Ankara probleeme ning lisas, et on aeg mõlemad riigid allianssi vastu võtta.