Angela Merkel: ma ei saanud Putini plaane enam muuta

Endine kantsler analüüsis oma ametiaja viimaseid aastaid öeldes, et talle sai sel perioodil ruttu selgeks, et tal ei õnnestu Venemaa riigipea Vladimir Putini plaanides enam midagi muuta, vahendas Der Spiegel eelmise nädala lõpus intervjuud Merkeliga.

Merkel meenutas 2021. aasta augustis Moskvas toimunud kohtumist, osundades sellele, et tajus selgelt, et Venemaa on oma otsused jõupoliitilises mõttes teinud. «Putinile loeb ainult jõud,» ütles endine Saksa kantsler, lisades, et tema ametiaeg oli siis juba läbi saamas.