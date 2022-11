USA president jälgib tähelepanuga rahvarahutusi Hiinas

«President ja me kõik jälgime arenguid Hiinas. Nii et jah, president jälgib olukorda suure tähelepanuga,» ütles Valge Maja riikliku julgeoleku pressiesindaja John Kirby ajakirjanikele. Kirby ei kirjeldanud Bideni reaktsiooni meeleavaldajate nõudmistele.

«Me oleme pikalt rõhutanud, et kõigil on õigus rahumeelselt meelt avaldada. Seda siin Ühendriikides ja üle terve maailma. Sinna hulka käib ka Hiina Rahvavabariik,» teatas USA välisministeerium.

«Me oleme samuti öelnud, et koroonaviiruse nulltolerants ei ole poliitika, mida me siin Ühendriikides rakendame. Me arvame, et Hiinal saab olema väga keeruline seda viirust oma nulltolerantsi strateegiat rakendades ohjeldada,» lisas ministeerium.