Kiiev loob pühademeeleolu tuledeta jõulupuudega

Klõtško märkis, et arutas küsimust rindesõduritega. «Üks sõduritest ütles: «Miks peaks minu laps olema nüüd ilma jõulupuuta, ilma uue aasta meeleoluta?».»

«Me ei saa lubada, et Putin meie jõulud varastab,» lisas Klõtško.

Kiievi energiahalduri YASNO tegevjuht Sergei Kovalenko märkis oma Facebooki lehel, et elektri kokkuhoidmiseks peavad jõulupuud olema valgustuseta.

«Meil saab olema jõulupuu, ja see hakkab olema kõige energiasäästlikum, kuid meie jaoks siiski pidulik,» kirjutas Kovalenko.

Kiievi ettevõtted toetavad puude püstitamist üle kogu linna, muuhulgas Sofia väljakule Kiievi vanalinnas. Puud hakkavad olema kuni kümne meetri kõrgused (tavaliselt on suurim puu 30 meetri kõrgune), vahendab Euromaidan Press.

Ukraina esileedi Olena Zelenska pani inimestele südamele, et nad ei unustaks nende jõulude ajal, et Ukrainas on käimas sõda.