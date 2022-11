Suur Vallrahu võidakse kanda ohustatud maailmapärandi nimekirja

Eile avaldatud UNESCO tellitud raportis märgiti, et maailmamere soojenemine ja põllumajandussaaste on seadnud korallrahu ohtu ja vähendanud selle vastupidavust.

Suur Vallrahu on Austraalia üks peamisi turismimagneteid ja selle ohustatuks kuulutamine võib märkimisväärselt vähendada selle ligitõmbavust rahvusvaheliste külastajate jaoks.

UNESCO kaalus vallrahu ohustatuks kuulutamist ka pärast üht mullu avaldatud raportit, kuid loobus sellest Austraalia eelmise konservatiivse valitsuse kõva lobitöö tulemusel.

Vallrahu seisundi pärast avaldati esmalt muret 2010. aastal.

Austraalia merekaitseseltsi teatel sõltub vallrahust 60 000 töökohta ja see toob iga aasta 3,9 miljardit eurot tulu.

Austraalia keskkonnaminister Tanya Plibersek möönis, et vallrahu on ohus, kuid ütles, et selle lisamine ohustatud maailmapärandi paikade nimekirja oleks liiast.

«Kui see maailmapärandi paik on ohus, on enamik maailmapärandi paikadest kliimamuutuse tõttu ohus,» lausus ta.

Rahvusvahelise Looduskaitseliidu ja UNESCO ekspertide raportis märgitakse, et Austraalia on pühendunud vallrahu kaitsmisele.

Samas leiti, et hoolimata enneolematutest ponnistustest vallrahu kaitsta, on see endiselt silmitsi «märkimisväärse survega», mida avaldavad kliimamuutus ja põllumajandussaaste.

Austraalia teadlased ütlesid mais, et pika suvise kuumalaine tagajärjel on pleekida saanud 91 protsenti rahust.