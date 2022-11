Venemaal tekib pommivarjendite märke nagu seeni pärast vihma

Ka elanikud Rostov Doni ääres on hakanud märkama pommivarjendite märkide tekkimist.

Kuid varjendite tähistust on uuendatud mujalgi. Siberis Novokuznetski linnas paigaldasid munitsipaaltöötajad 3000 varjendi märki.

Venemaal on hinnanguliselt 16 500 pommivarjendit. Sõltumatu meedia teatel on nende asukohad salastatud ja varjendid on avalikkuse eest peidetud.