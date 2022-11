Niinistö ei näe Ukraina sõdurite koolitamisel Soomes takistust

Kontio 22 on Soome armee aasta kõige olulisem sõjaline õppus, millest võtab osa ligi 8000 sõdurit.

Niinistö sõnul on sõduritest umbes 2000 reservväelased.

«Siin on näha, et reservväelaste suhtumine on tõsine. Olukorda Ukrainas võetakse tõsiselt,» kirjeldas riigipea.