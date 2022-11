INTERVJUU ⟩ Hübriidohtude ekspert Jakub Kalenský: Venemaa on infooperatsioonideks hästi valmis

Erinevate rünnakute kirjeldamisel tuuakse kõrvuti nii Ukraina kui ka Venemaa seisukohad. Ukraina kirjeldab raketitabamust ja Venemaa ütleb, et ta ei ole raketti välja tulistanud. Lugeja peab siis ise valima, kelle juttu ta usub, aga see on lugejate eksitamine, sest Venemaa seisukohad on osa infokampaaniast ja Venemaa kanalid pole usaldusväärsed allikad, ükskõik kuidas nad ka oma sõnumit ei sea.