«Kiiremini!». Ukraina ärgitab liitlasi enne talve abiga kiirustama

Lahinguväljal taganema sunnitud Moskva on korraldanud massiivseid raketirünnakuid Ukraina energiataristu vastu, jättes miljonid tavakodanikud pimedusse.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kutsus Rumeenia pealinnas Bukarestis kahepäevase NATO välisministrite kohtumisega liitudes üles tagama «kiiremini, kiiremini, kiiremini» relvade, eriti moodsate õhutõrjesüsteemide tarneid.

«Kui meil on trafod ja generaatorid, saame taastada oma süsteemi, oma energiavõrgu ja pakkuda inimestele viisakaid elutingimusi,» ütles Kuleba.

«Kui meil on õhutõrjesüsteemid, suudame seda taristut kaitsta järgmiste Venemaa raketirünnakute eest.»

«Lühidalt, Patriotid ja transformaatorid on see, mida Ukraina kõige rohkem vajab,» ütles ta, viidates USA-s toodetud raketitõrjesüsteemile.

NATO juht Jens Stoltenberg süüdistas Bukarestis Venemaa presidenti Vladimir Putinit infrastruktuuri teadlikus sihikulevõtmises, et kasutada talve Ukraina vastu «relvana».

Stoltenbergi sõnul peavad Ukraina ja liitlased seetõttu valmis olema uuteks Venemaa katseteks hävitada Ukraina kriitilist taristut.

«President Putin üritab hävitada Ukraina energia- ja gaasitaristut ning põhiteenuseid ukrainlastele. Talve hakul seda tehes näitab ta, et tahab talve Ukraina vastu relvana kasutada. See on kohutav ja me peame olema valmis edasisteks rünnakuteks,» rõhutas Stoltenberg.

Ta kinnitas, et NATO liitlased on lubanud Ukrainale rohkem toetust taristu korrastamiseks ning jätkavad relvade ja õhutõrjesüsteemide saatmist, et aidata Ukrainal end paremini kaitsta.

Ta ütles, et käimas on «käimas arutelu» Patrioti süsteemide tarnimise üle, mida Washington ja teised on seni keeldunud Kiievile andmast.