IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Valgetes talvekamodes musta pori mööda ukerdavad ründajad on ukrainlastele heaks sihtmärgiks

Vene okupandid jätkavad pingutusi okupeeritud alade hoidmisel ning teevad katseid edeneda Bahmutist lõunas, kus see on mõnevõrra õnnestunud. Ukraina kaitsjad on suutnud tabada olulisi venelaste koondumisalasid ja kärpida pisut ka lennuväe tiibu, kirjutab Igor Taro oma sotsiaalmeedias ilmuvas Ukraina päevikus.