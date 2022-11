Kadõrovi sõnul on paavst Franciscus kihutustöö ohver

«Võiksin kiuslikult meenutada inkvisitsiooni, ristisõdasid või isegi mainida Bandera saasta poolt üles võetud tõeliselt jõhkraid kaadreid, hiljutisi relvastamata Vene sõdurite hukkamisi, kuid pigem räägin teile sellest, millest juhindub iga tšetšeen, olgu sõjas või tsiviilelus. See on islam. Me ei alusta lahingut ilma rahu pakkumata, nagu tegi meie prohvet Muhammad. Oleme teinud seda sõjalise erioperatsiooni algusest vist kümneid kordi. Tšetšeenide suhtumisest vangidesse, on see julm või mitte, las räägivad teile Ukraina sõjaväelased ise, kes on meil vangis olnud,» kirjutas Kadõrov kolmapäeval Telegramis.