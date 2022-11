Belgias algas kohus 2016. aasta Brüsseli enesetapurünnakute üle

Kohut peetakse rangete julgeolekumeetmetega endises NATO peakorteris. Kohtualuseid on üheksa, viis neist on mõistetud juba süüdi 2015. aasta 13. novembri rünnakute eest Pariisis, milles sai surma 130 inimest.

Üks peakahtlusalustest on 33-aastane Abdeslam Salah, kes mõisteti Prantsuse kohtus Pariisi rünnakute eest eluks ajaks vangi.

Nii 2015. aasta 15. novembri Pariisi rünnakuid kui 2016. aasta 22. märtsi Brüsseli enesetapuplahvatused on omaks võtnud äärmusrühmitus Islamiriik, kuid uurijad arvavad, et need siis läbi üks ja sama Belgias baseerunud rakuke, kuhu kuulus teiste hulgas Abdeslam.