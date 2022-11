Baguette kanti UNESCO maailmapärandi nimekirja

Krõbeda kooriku ja pehme sisuga pikk sai on jäänud prantsuse elu kvintessentsiks ka pärast barettide ja küüslaugulõhna kadumist.

Prantsusmaal on alates 1970. aastast hingusele läinud umbes 400 pagaritöökoda aastas, kus saia küpsetatakse käsitsi. 55 000 pagaritöökojast (üks iga 790 elaniku kohta) on tänaseks alles jäänud 35 000 (üks 2000 elaniku kohta).

Töökojad on välja tõrjunud ka maakohtade suured supermarketid ja prantslaste isu hamburgeri järele.

Kõigest hoolimata on jäänud linnapildis tavapäraseks inimene, kes astub välja boulangerie' uksest, kaks pikka saia kaenla all ja kolmandat otsast haugates.

Baguette sai ametlikult selle nime alles 1920. aastal ja siis kehtestati seadusega, et sai peab kaaluma vähemalt 80 grammi ega tohi olla üle 40 sentimeetri pikk.

Pika saia algupära on segane. Mõned väidavad, et need olid levinud juba 18. sajandil, teiste väitel sai asi alguse Austria pagari August Zangi auruahjust 1830. aastatel.