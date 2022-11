Afganistanis hukkus plahvatuses 16 inimest ja sai viga 24

Kabulist 200 kilomeetri kaugusel asuva Aybaki linna arst ütles, et enamik plahvatuses hukkunuid on lapsed ja noorukid.

Taliban, kel on kombeks oma poole langenute arvu vähendada, ütles, et 10 õpilast sai surma ja paljud vigastada.

«Meie detektiivid ja julgeolekujõud töötavad kiiresti, et selle andestamatu kuriteo toimepanijad tuvastada ja neid nende tegude eest karistada,» ütles siseministeeriumi pressiesindaja Abdul Nafay Takor Twitteris.

Aybak on väike, kuid iidne provintsipealinn, mida tunti 4. ja 5. sajandil tähtsa budausu keskuse ja karavanide peatuspaigana.

Afganistanis on olnud pärast Talibani võimuhaaramist eelmise aasta augustis arvukalt tsiviilelanikele sihitud plahvatusi ja rünnakuid, enamiku eest on võtnud vastutuse äärmusrühmituse Islamiriik (IS) kohalik haru.