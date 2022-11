Läti lennuõnnetuse põhjustas ilmselt rõhukaotus kabiinis

Lennuk startis kell 15.56 Hispaania lõunaosast ning muutis kaks korda lennu jooksul suunda - Pariisi ja Kölni lähedal. Seejärel asus see Läänemerd ületama, möödudes kell 20.37 Ojamaa saarest.

Samal ajal registreeris radar, et lennuk on kaotamas kõrgust ja kiirust, pärast seda kadus õhusõiduk radari vaateväljast. NATO õhuvalve jälgis lennukit ajal, mil see ühenduse kaotas.