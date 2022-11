«Viimase paari nädala jooksul on Venemaa pommitanud enam kui kolmandikku Ukraina energiasüsteemist, paisates miljonid inimesed külma,» ütles Blinken kohtumisel NATO ametivendadega Bukarestis.

«Need on president (Vladimir) Putini uued sihtmärgid. Ta ründab neid karmilt. See Ukraina rahva brutaliseerimine on barbaarne,» ütles USA minister.