Von der Leyen pakkus välja erikohtu loomise Vene kuritegude uurimiseks

Ukraina on eritribunali loomist juba pikalt nõudnud. Riigi president Volodõmõr Zelenskõi ütleb, et Venemaa tuleb metsikuste eest vastutusele võtta.

Ainus viis, kuidas ICC saaks Vene kallaletungi üle kohut mõista oleks läbi ÜRO Julgeolekunõukogu otsuse, kuid seegi on võimatu, sest Venemaa on julgeolekunõukogu alaline liige ja vetostaks otsuse.

See tähendab, et ettepanek tuleks esitada ÜRO Julgeolekunõukogule, kus Venemaa selle kindlasti vetostaks, misjärel saadetaks see ÜRO Peaassambleele, kus sel on võimalus heakskiit saata.