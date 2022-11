Türgi politsei vahistas sotsiaalmeedias jaburdanud soomlased

Kinnipeetud Soome kodanikud on sündinud Somaalias ja viibivad Türgis Erasmuse üliõpilasvahetusprogrammi raames, vahendas Soome rahvusringhääling YLE Türgi politsei teadet.

Soome uudisteagentuuri STT andmetel ei olnud Soome saatkond Ankaras kinnitanud, et Soome noorukid ikka veel vahi all viibivad.

Türgi uudisteagentuur DHA jagas oma veebilehel TikToki videot, mille põhjal vahistamised läbi viidi. Videos olevad noormehed loobivad tükkideks rebitud liire (Türgi kohalik valuuta - toim). «Vaata, vaata, vaata! See ei ole raha,» ütles üks õpilastest inglise keeles.

Video on TikToki kasutaja kontolt kustutatud. Türgi politsei väidab, et video postitati 9. novembril. Kasutaja kontol on ka videod, kus ta soome keeles räägib.