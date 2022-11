INTERVJUU ⟩ Türgi parlament ootab Soomelt ja Rootsilt kõigi lubaduste täitmist

Meie õiguseksperdid ütlevad, et kui valitsus annab Rootsi ja Soome liikmesusele heakskiidu, jõuab see parlamenti, kus ta tuleb esimesena meie komisjoni ja läheb siis plenaarsaalis hääletusele. Mistap me jälgime seda protsessi väga tähelepanelikult.

Kui meie valitsus selle heaks kiidab, ei näe ma probleemi ka parlamendi poolelt. Kuid enne seda, nagu ma ütlesin, on see Soome ja Rootsi kätes. Me oleme väga selged selles, mida me ootame.