USA armee kinnitas Islamiriigi juhi surma Süürias

Islamiriik teatas juba varem päeval, et nende juht Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi on tapetud võitluses ning talle on juba leitud järglane. Pühasõdalaste eestkõneleja sõnul tapeti iraaklasest Hashimi «võitluses jumala vaenlastega». Terroristi surma aega ega asjaolusid ei täpsustatud.