ÜRO: tuleval aastal läheb hädaabiks vaja 49,6 miljardit eurot

ÜRO iga-aastases ülevaates humanitaarolukorra kohta hinnati, et tuleval aastal vajab mingit laadi abi 339 miljonit inimest üle maailma. Seda on 65 miljoni võrra rohkem kui aasta tagasi.

«See on fenomenaalne arv ja see on masendav arv,» nentis ÜRO humanitaarjuht ajakirjanikele Genfis, lisades, et tuleval aastal ootab ees suurim humanitaarprogramm, mida maailm kunagi näinud on.