Lätlased ja tšehhid koguvad allkirju Vene saatkonna elektri ja veeta jätmiseks

Ulmanis ütles agentuurile LETA , et tuli selle mõttega välja 25. novembril Twitteris ja vastukaja sellele oli väga suur.

Ulmanis rõhutas, et viibib praegu Ukrainas ja näeb oma silmaga kahju, mida Venemaa tekitab riigi taristule tulistades rakettidega energiarajatisi.

Ka Tšehhis on avaliku algatusega «Dárek pro Putina» («Kingitus Putinile») esitatud petitsioon ettepanekuga lülitada Venemaa saatkonnale kuuluvates hoonetes välja elekter, gaas ja vesi. See on avaldatud saidil petice.com.