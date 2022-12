Hiina vihjas protestide järel range koroonapoliitika lõdvendamisele

Pahameel range koroonapoliitika ja sellega kaasnevate lukustusmeetmete üle on viinud meeleavaldusteni suurlinnades nagu Peking, Shanghai ja Guangzhou.

Ehkki võimud on asunud protestijaid maha suruma, on ka vihjatud, et senist viirusepoliitika hakatakse lõdvendama.