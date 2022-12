Kiievi energiasüsteem on taastatud, kuid hädaseiskamised jätkuvad

«Kiievi elektrisüsteem on stabiliseerumas, kuid hädaseiskamised jätkuvad. Plaanitud stabiliseerimisgraafikute juurde naasmise kiirus sõltub Kiievi elanikest,» seisab teates. Selles märgitakse, et YASNO tegevjuhi Sergei Kovalenko sõnul olid kiievlased esmaspäeval elektrita üle 9 tunni, aga eile juba 7 tundi.

Teates lisatakse, et majad, mis on kriitiliste taristuobjektidega samas võrgus, viiakse võimalusel üle teisele liinile, mida saab välja lülitada. «Varem oli pealinnas selliseid maju 2000, nüüd on 745. Kui hoonet ei saa lülitada teisele liinile, lülitatakse see välja käsitsi. See ülesanne pannakse elamu haldajale,» täpsustas pressiteenistus.