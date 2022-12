Saksa parlament kuulutas Ukraina näljahäda holodomori genotsiidiks

«Ja see on väga oluline signaal paljudele teistele maailma riikidele, et Vene revanšismil ei lähe korda ajaloo ümberkirjutamine,» lausus ta kolmapäeval igapäevases pöördumises rahvale.

Kiievi holodomori muuseum ütles varem, et Ukraina kõrval on veel 16 riiki tunnistanud näljahäda genotsiidiks. Need on Austraalia, Ecuador, Eesti, Kanada, Colombia, Gruusia, Ungari, Läti, Leedu, Mehhiko, Paraguay, Peruu, Poola, Portugal, USA ja Vatikan.