Borrell: Venemaa peab maksma Ukraina taastamise eest

«Ma kohtun täna oma kolleegide välisministritega. Me uurime kõiki õiguslikke võimalusi kindlustamaks, et Venemaa maksab Ukrainas põhjustatud hävingu eest,» ütles Borrell enne kahepäevase konverentsi algust Łódźis.

Ta tuletas meelde, et EL on külmutanud Moskva Ukrainasse tungimisest saadik ligi 20 miljardi euro väärtuses Venemaa varasid ja et Lääne sanktsioonidega on külmutatud 300 miljonit eurot Vene keskpanga välisvaluutareservist maailmas.