OSCE kohtumisele heidab varju Ukraina sõda

OSCE on olnud ÜRO kõrval üks vähestest rahvusvahelistest foorumitest, kus lääneriigid ja Venemaa on saanud julgeolekuküsimusi arutada. Neljapäeval Poolas Łódźis algav kohtumine on esimene sellelaadne pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale.