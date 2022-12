KOHALIK VAADE ⟩ Läti plaan lõpetada vene keele õpetamine võib põrkuda õpetajate nappusele

Kagu-Lätis asuv pisut enam kui 17 000 elanikuga Preiļi piirkond on juba praegu mures, kes hakkab seal viie aasta pärast üldse lapsi õpetama. Piirkonna haridusosakonna juht Andrejs Zagorskis selgitas Postimehele, et suur osa õpetajatest on peaaegu pensioniealised.