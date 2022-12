INTERVJUU ⟩ Hiinlased on Tiibetis samasugused okupandid nagu venelased Ukrainas

See sõda, täpsemini Venemaa agressioon ja sissetung Ukrainas, on väga sarnane sellega, kuidas Hiina rahvavabastusarmee 1950. aastal Tiibetisse tungis. See on teise riigi jõuga annekteerimine ja ebaseaduslik okupatsioon. Me tunneme Ukraina rahva suhtes väga suurt poolehoidu. Ja ükskõik milline on või ei ole Xi Jinpingi praktiline tegevus, me teame, et oma mõtlemises on Xi ja [Vladimir] Putin selle sõja puhul peaaegu ühesugused. Võimalik isegi, et Xi mõtles samal ajal sissetungile Taiwanisse.