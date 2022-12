Reinsalu: Venemaa peab vastutama kõigi Ukrainas tehtud kuritegude eest

Reinsalu rõhutas, et osalisriikidel tuleb anda selge sõnum, et Venemaa, kes rikub järjepidevalt rahvusvahelist õigust ja kõiki OSCE aluspõhimõtteid ning takistab igal võimalikul moel OSCE tööd, on jäänud rahvusvahelisel areenil üksi. «Vastusena Venemaa tegevusele OSCEs tuleb luua reeglid, et agressor isoleerida,» ütlers ta pressiesindaja teatel.