Stoltenberg rääkis Scholziga Ukraina õhutõrje teemadel

Stoltenberg rääkis sellest telekanali andmetel kohtumisel Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga.

«Oluline on eraldada arutelu kolme Patrioti üle Ukrainale saadetava täiendava õhutõrje küsimusest,» ütles Stoltenberg.

Stoltenberg ütles, et Ukraina vajab igal juhul täiendavaid vahendeid taeva kaitsmiseks Venemaa rakettide eest. Stoltenberg lisas, et juba tarnitud süsteemide korrektse töö tagamine on sama oluline, kui uute üleandmine.

«Olemasolevate süsteemide jaoks on vaja laskemoona. On vaja varuosi ja hooldust,» jätkas Stoltenberg.

Ukraina sõjaväelased võiksid õhutõrje raketisüsteemi Patriot kasutamise selgeks õppida väga lühikese ajaga, kuid praegu sõltub kõik Saksamaa otsusest, vahendas Unian esmaspäeval Poola aseministri sõnu.

Poola kaitseministri asetäitja Wojciech Skurkiewiczi sõnul kestab väljaõpe kuni kaks kuud. Skurkiewicz rõhutas, et Poola jaoks on põhiküsimus NATO idatiiva tugevdamine.

President Andrzej Duda ütles novembri lõpus Kaunases, et Varssavi ettepanek paigutada Ukrainasse Saksa õhutõrjeraketisüsteemid Patriot oleks sõjalisest aspektist parim lahendus ja pakuks Poolale täiendavat julgeolekut.

«Sõjalisest aspektist ja ka Poola julgeoleku seisukohast oleks muidugi parem, kui need raketid paigutataks Poola piirist eemale, Ukraina alale. Sel juhul pakuksid need nii Ukrainale ja ka Poolale maksimaalset võimalikku kaitset,» rääkis Duda.

Duda lisas samas, et otsus õhutõrjesüsteemide paigutamise kohta sõltub Saksamaast.

Saksamaa pakkus hiljuti Varssavile Eurofightereid ja Patrioti õhutõrjesüsteeme ja Poola kaitseminister Mariusz Błaszczak ütles algul, et «võtab Berliini pakkumise vastu rahuloluga».

Poola valitsus muutis aga õhutõrjesüsteemide osas meelt ja soovib nende üleandmist Ukrainale.

Kiiev, kes soovib kaitsta oma õhuruumi pidevate Venemaa raketirünnakute eest, tervitas pakkumist, kuid Berliinis on asi arutamisel, sest kardetakse, et see suurendab oluliselt NATO osalust Venemaa ja Ukraina sõjas.

USA ja teised NATO liitlased on seni hoidunud kaugmaarakette kasutava Patrioti tarnimisest Ukrainale.