Soome peaminister: Ukraina sõda näitab, et Euroopa pole küllalt tugev

Austraaliat külastanud NATO kandidaatriigi juhi sõnul on Vladimir Putini invasioon ja Ukraina okupeerimine toonud esile nii Euroopa nõrkused kui ka strateegilised vead Venemaaga suhtlemisel.

«Ma pean olema teie vastu väga aus, jõhkralt aus, Euroopa ei ole praegu piisavalt tugev. Ilma USA-ta oleksime hädas,» ütles ta mõttekojale Sydney Lowy Instituut.

Marin rõhutas, et Ukrainale tuleb sõja võitmiseks anda «kõik, mida ta vajab», lisades, et USA panus on olnud otsustava tähtsusega Kiievi varustamisel relvade, raha ja humanitaarabiga, mis on vajalik Venemaa edasiliikumise pidurdamiseks.

«Peame tagama, et arendame võimeid, mis puudutavad Euroopa kaitset ja Euroopa kaitsetööstust, ning tagama et saame hakkama erinevates olukordades,» ütles ta.

Soome saavutas Venemaast iseseisvuse peaaegu 105 aastat tagasi ja põhjustas 1939. aasta sügisel kallale tunginud Nõukogude armeele tohutuid kaotusi, hoolimata suurest allajäämisest nii sõdurite arvus kui relvastuses.

37-aastane Soome liider taunis Euroopa Liidu poliitikat, mis rõhutas Putiniga suhtlemise tähtsust, ja ütles, et ühendus oleks pidanud kuulama liikmesriike, kes olid Nõukogude Liidu okupatsiooni all kuni selle kokkuvarisemiseni.

Alates Euroopa Liiduga ühinemisest 2004. aastal on riigid nagu Eesti, Läti ja Leedu, aga ka Poola kutsunud üles võtma Putini suhtes karmimat seisukohta kui see, mida kujundasid Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Kreeka, soovides tihedamaid majandussidemeid Moskvaga.

«Oleksime pidanud palju varem kuulama oma Balti ja Poola sõpru,» ütles Marin.

«Euroopa ehitas pikka aega Venemaa suhtes strateegiat, et tihendada meie majandussuhteid, osta Venemaalt energiat... arvasime, et see hoiab ära sõja.»

Marin lisas, et see lähenemine on osutunud «täiesti valeks».