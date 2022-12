Biden ja Macron lubavad liitu Ukraina toetuseks

Presidendid andsid pika ovaalkabineti jutuajamise järel ka märku, et on suutnud USA-Prantsuse kaubandusvaidlusi pisut vaigistada.

Ukraina kohta ütles Biden: «Me kinnitame, et Prantsusmaa ja Ühendriigid seisavad ühiselt koos kõigi NATO liitlaste ning Euroopa Liidu ja G7ga tugevamalt kui kunagi varem Venemaa jõhkra sõja vastu.»

USA president ütles, et on valmis Putiniga kohtuma, aga vaid tingimusel, et Vene president tõesti tahab sõda lõpetada.