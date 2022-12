Riiklik rämpspost: Ungari võimupartei levitab tervishoiuameti kaudu propagandat

2020. aasta detsembris lõi Ungari riiklik tervishoiuamet veebilehe, mille kaudu kodanikud ennast COVID-19 vastu vaktsineerimisele registreerida said. Ankeet sisaldas ka valikuvõimalust lisateabe saamiseks, raporteeris inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch.

«Pidasin kummaliseks, et kastis ei olnud märgitud, kas tulevased teated on koroona-teemalised,» vahendas politoloogi Gabor Toka kommentaari The Economist.